QUATTRO LE SPIAGGE VASTESI CHE CONSENTONO L’ACCESSO AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

L’Amministrazione Comunale ha individuato un ulteriore tratto di spiaggia che consente l’accesso degli animali d’affezione, purché accompagnati dai proprietari/detentori nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola.

Alle aree di Mottagrossa, Torrente Lebba e La Bagnante già dedicate agli animali d’affezione da quest’anno si aggiunge anche quella contrassegnata con il numero uno confinante a Sud con il torrente Buonanotte e in direzione Nord con la ex concessione demaniale marittima “Camping Europa”.

“Abbiamo registrato negli ultimi anni – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora al Demanio e alle Politiche per la difesa e tutela degli animali, Paola Cianci - una crescita esponenziale della detenzione degli animali d’affezione da parte dei residenti e turisti. La richiesta costante da parte di quest’ultimi di avere a disposizione maggiori porzioni di arenile, dove poter far accedere i propri animali da affezione, ci ha fatto riflettere sulla necessità di detta implementazione, considerando anche che solo tre porzioni risultavano effettivamente esigue. Ricordiamo - concludono Menna e Cianci - che è importantissimo garantire l’accesso in sicurezza cosi come stabilito dalla normativa, vigente ai fini di una pacifica convivenza negli spazi consentiti”.