PARTE DA ROCCAVIVARA LA VIA CONCRETA DEL TURISMO DELLE RADICI ABRUZZESE/MOLISANA

Sabato 6 agosto, nell’ambito della festa del ritorno, a Roccavivara è stato presentato il cronoprogramma del turismo delle radici elaborato dell’ Aps “Energie per le radici”. Dopo i saluti istituzionali del vice sindaco, Nicola Di Blasio, e la relazione storica sul fenomeno migratorio del presidente dell’Associazione nazionale sociologi d’ Abruzzo, Orazio Di Stefano, ha preso la parola il neo presidente dell’ Aps Lorenzo Coia, che ha illustrato il cronoprogramma sotto riportato, non senza aver prima chiarito che le azioni dell’ Aps tengono conto degli studi di marketing turistico e di turismo delle radici del gruppo di ricerca di Sonia Ferrari e Tiziana Nicotera dell’ Università di Cosenza.

Il prossimo 5 settembre partirà nel castello di Macchiagodena la summer school su questa materia organizzata dalla scuola di formazione Pmi services di San Salvo, col patrocinio dell’Universita’ del Molise ed in collaborazione con ANS Abruzzo e la stessa APS “energie per le radici”. La summer school darà i primi strumenti conoscitivi ed operativi a chi vorrà lavorare in questo settore e sarà aperta ai sindaci e delegati al turismo, ai dirigenti Pro loco, ai tour operator, agli operatori turistici, ai giovani residenti in Italia ed all’estero che vogliano organizzare i viaggi delle radici (i costi saranno i seguenti: per la partecipazione alle lezioni frontali ed alle visite nei siti di interesse turistico, con pranzi e cene topiche si spederà 850,00 euro, mentre chi volesse anche pernottare per 7 notti dovrà spendere ulteriori 650,00 euro. Per informazioni bisogna chiamare il numero 366.2358811). Va detto che non è casuale che la summer school sia concomitante col Congresso annuale del Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo che questo si terrà a Vasto.

La presentazione delle “tesine” ovvero dei percorsi da presentare ai turisti delle radici da parte degli allievi della summer school saranno consegnate il 14, 15 e 16 settembre ad un’apposita commissione di esperti nell’ambito dell’incontro nazionale di sociologia clinica, che si terrà a Roccavivara e Tufillo. Questo perché, dovendo gli allievi al termine dell’iter formativo, saper quanto meno presentare un percorso di permanenza ai turisti delle radici, sarà chiesto loro di elaborare una propria “tesina” come proposta ricettiva per dieci giorni di permanenza nell’area del Trigno.

I migliori percorsi elaborati dagli allievi della summer school saranno presentati ai potenziali turisti delle radici del Canada dal 29 ottobre al 9 novembre nell’ambito della partecipazione al 50° della fondazione “Famiglia abruzzese” di Montreal, dove la Regione Abruzzo sarà presente per iniziativa legislativa del consigliere Pietro Smargiassi e su invito di Guido Piccone, presidente della “Famiglia abruzzese” in una cerimonia topica al ristorante Ritz nella capitale del Quebec allietata da ‘Nduccio.

Dopo la illustrazione del cronoprogramma sono intervenuti alcuni turisti delle radici svizzeri, le dott.sse Lorella Ferrara ed Alessia Tesone ed il consigliere delegato al turismo Luigi Di Nunzio. I lavori del convegno rocchese sono stati conclusi dal consigliere delegato all’emigrazione, Antonio Tufilli, il quale ha confermato la convinta adesione del suo Comune a questo percorso anche per il taglio molto concreto dato dall’ Aps “Energie per le radici”.