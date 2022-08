Cupello, Antenucci replica alle minoranze: "La delibera approvata ha piena legittimità costituzionale"

“Apprendiamo dalla stampa che il PD regionale ha molto a cuore Cupello e le questioni ad esso collegate. Mi riferisco alla vicenda legata alla delibera di Giunta Comunale, da poco approvata, sulla volontà dell’amministrazione di tutelare il proprio decoro e la propria reputazione. Spesso, si fa leva sull’art. 21 della Costituzione per giustificare la presunta legittimità a pronunciarsi su qualsiasi tema e di farlo incondizionatamente. Beh, non è così”, spiega il capogruppo Angela Antenucci, consigliera di maggioranza.

“Si dà il caso che la giurisprudenza si è espressa diverse volte rispetto al principio, pure sancito dal nostro ordinamento giuridico, di conciliare la libertà di manifestazione del pensiero con la tutela della personalità. Ricorderemo, tra gli altri, l’art. 594 cod. pen. (reati di ingiuria), l’art. 595 cod. pen. (diffamazione) o la sentenza n.86 del 1974 della Corte costituzionale che sul punto recita: “La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e limitata della libertà di manifestazione del pensiero stesso, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall’esistenza di beni o interessi diversi che sono parimenti garantiti o protetti dalla costituzione. E tra codesti beni e interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione)”. Non siamo stati i primi ad agire in tal senso (vedi le Delibere di Giunta comunale di Labro n.12/2014, Cattolica n.80/2021, Santa Sofia n.76/2018, Livorno n.5/2017, e tante altre)” continua Antenucci “e spero che non saremo neppure gli ultimi a perseverare in questa battaglia e a garantire che chi opera nella legalità venga tutelato. La senatrice Segre ha auspicato ‘che il dibattito pubblico ed istituzionale riguadagni in qualità, correttezza e rispetto reciproco’ ed è ciò che noi più desideriamo per Cupello”.