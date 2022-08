Fattoria degli Elfi, torna “Enjoy the outdoors” con il maestro speciale Nicola Cedro

L’estate è la stagione del riposo e del divertimento, dei giochi e della spensieratezza. Re di questo periodo dell’anno non possono quindi che essere i bambini, simbolo della gioia, del lieto vivere, dell’età simbolo dei giochi, scorcio magico dell’esistenza. E i bambini sono i protagonisti principali della Fattoria degli Elfi, la fattoria didattica in Contrada Pagliarelli, a nord di Vasto nella zona di confine con Casalbordino.

Il ricco calendario di eventi ed attività di quest’estate della Fattoria degli Elfi non si ferma mai e, anche se la stagione volge al termine, prosegue con passione e tantissima voglia di regalare divertimento ed allegria. Il 31 agosto e il 1° settembre torna “Enjoy the outdoors”, divertirsi e godersi la vita all’aria aperta come da tradizione e stile della Fattoria degli Elfi. “Abbiamo pensato di chiudere la stagione alla grande con musica, giochi, attività psicomotorie e tanto tanto tantissimo divertimento” l’annuncio sulla pagina facebook della Fattoria. Ricco ed intenso il programma dell’evento: si inizia il pomeriggio con “le attività del mercoledì questa volta animate anche dal nostro super maestro Nicola Cedro”, alle 19.30 ci si preparerà per la notte e “il giorno successivo intorno alle 11 aspettiamo i genitori”.

Per chi volesse c’è la possibilità di partecipare anche solo all’attività pomeridiana, per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il numero 3406575916.