Acqua, prime interruzioni programmate per settembre

La Sasi, società che gestisce il servizio idrico integrato in oltre 90 comuni della Provincia di Chieti, ha reso noto il crono programma delle chiusure sino al 5 settembre. Chiusure programmate all’inizio di ogni settimana, sottolinea ogni avviso pubblicato dalla società, “al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica”. Nello stesso avviso la Sasi ha comunicato la necessità di interruzioni nella giornata di ieri “a seguito di segnalazione di controlli interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica” nei comuni di Casalbordino, Altino, Archi e Lanciano.

Questo il crono programma integrale pubblicato dalla Sasi.

Per riparazioni urgenti questa mattina è stata interrotta la normale fornitura idrica a Guardiagrele e Vasto, esclusi i quartieri Incoronata, 167, San Lorenzo e Pagliarelli. Domani, sempre per riparazioni urgenti, previste interruzioni a Gissi e Quadri. A Gissi “Zona Capoluogo, Località Rosario, Serra e Colle Pizzuto, dalle ore 9.30 di domani 31 Agosto 2022 fino a conclusione dei lavori previsti per le ore 16.00 della medesima giornata”. A Quadri “Zona Capoluogo, dalle ore 8.30 di domani 31 Agosto 2022 fino alla conclusione dei lavori prevista per le ore 13.00 della medesima giornata, salvo imprevisti”.