Cinque progetti finanziati in Abruzzo per la dispersione idrica

In Abruzzo sono stati finanziati in tutto cinque progetti dal ministero delle Infrastrutture per la dispersione idrica, alla Sasi andranno 14,4 milioni dai fondi Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza, su una richiesta di 17,4. Marsilio e Imprudente: "Consentiranno di dotare gli acquedotti di sistemi di controllo digitali e innovativi"

"I progetti finanziati consentiranno, oltre a ridurre le perdite di acqua, anche di dotare gli acquedotti di strumentazioni e sistemi di controllo digitali e innovativi per la localizzazione e la riduzione delle perdite- spiegano il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il vicepresidente con delega al servizio idrico e integrato Emanuele Imprudente- favorendo la gestione ottimale delle risorse idriche, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, migliorando di conseguenza la qualità del servizio erogato ai cittadini.”