Il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo si riunisce a Vasto

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, tramite i suoi canali ufficiali ha dichiarato che dopo circa due anni e mezzo di interruzione a causa della pandemia, il CRAM, Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, torna a riunirsi in presenza.

Sarà Vasto, nella sede di Palazzo d’Avalos, ad ospitare la tre giorni di lavori che inizierà mercoledì 7 settembre e si concluderà venerdì 9.

“È importante valorizzare quel legame che unisce da sempre l’Abruzzo alle associazioni di corregionali operanti in tutto il mondo, non solo per gli innegabili aspetti culturali collegati alla conservazione delle tradizioni e allo scambio di esperienze di vita vissuta, ma anche per i risvolti di carattere economico che possono essere favoriti dallo sviluppo di relazioni e rapporti.”, sottolinea Marsilio.