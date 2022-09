DA OGGI RIPRENDONO LE PUBBLICAZIONI

In concomitanza con il ferragosto avevamo detto di voler sospendere le nostre pubblicazioni. E noi (ossia la Redazione che ha come editore Fabio Travaglini e come direttore Orazio Di Stefano) ci siamo effettivamente fermati per una ventina di giorni. Non si è fermato il circuito .Net (di cui facciamo parte), che ha giustamente inserito diverse notizie per dare informazioni ai lettori e continuità al sito. E soprattutto non si sono fermate le notizie in queste venti giorni. Alcune sono oramai “andate”, altre le riprenderemo per commentarle.

Comunque da oggi sarà questa Redazione ad inserire i comunicati e pubblicare gli editoriali (per quel che riguarda le notizie scritte) e sarà sempre questa Redazione a mandare on line i caffè con Ods ed i Chi c’è, c’è (per quel che riguarda i video). Nel corso del nostro periodo sabbatico abbiamo preso alcune decisioni che, per trasparenza e correttezza, intendiamo esplicitare in questo primo editoriale di ri-inizio: