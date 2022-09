MAGNACCA E C. VANNO VIA DELLA LEGA

Molti ci hanno chiamato in questi giorni per chiederci cosa pensassimo dell’abbandono della Lega da parte del presidente del Consiglio comunale, Magnacca, del sindaco, De Nicolis, degli assessori Faga ed Esposito. Abbiamo risposto che non ne eravamo e né ne siamo sorpresi. E qui spieghiamo perche.

Premesso che Faga, De Nicolis ed Esposito erano entrati in Lega al seguito della Magnacca, peraltro quando quest’ultima era il sindaco e loro consiglieri, appare evidente che i tre abbiano seguito il loro leader oggi come allora; si tratta piuttosto di capire perché la Magnacca lascia la Lega. E questo lo si può capire facendo il paragone con quanto era accaduto cinque anni fa, allorquando aveva lasciato Forza Italia: nonostante avesse preso il 67% dei voti alle comunali del 2017 non fu candidata alla Camera dei Deputati. Anzi, lo fu ma in seconda posizione, dietro all’ On. Gianfranco Rotondi, quindi non fu eletta.

Pertanto si indirizzò verso la Lega, da cui, stavolta, con gli ultimi 1304 voti di preferenza, si aspettava di essere candidata. Ma nulla. E quindi, come cinque anni fa aveva lasciato il partito che non l’aveva candidata (cioè Forza Italia), adesso ha lasciato il partito che non l’ha candidata (cioè la Lega).

Molti ora si chiedono se andrà a Fratelli d’ Italia, facendo lo stesso investimento che fece nella Lega. Ma che succederà fra cinque anni? La Meloni sarà ancora in auge? Le promesse di oggi saranno confermate? E soprattutto la vogliono a Fratelli d’ Italia?

Potrebbe rinunciare a Roma ed accontentarsi dell’Aquila – Pescara, cioè candidarsi alla Regione Abruzzo. Ma la Lega sicuramente non se la riprenderà. Allora potrebbe andare a Fratelli d’ Italia? Mah, i meloniani sono di vecchio stampo (credono nella militanza, in chi fa la trafila, chi è partito dallo zero virgola e non si va a sedere ora che sono vincenti). Quindi rifacciamoci la domanda: i Fratelli d’ Italia la vogliono alle regionali? E' difficile.

Forse non le resta che tornare a Forza Italia, dove Pagano non ha la memoria corta e gli uscenti D’ Amario e Marcovecchio (pure rifederato) potrebbero preoccuparsi del suo arrivo (anzi del suo ritorno). Però ha commentato a suo favore la nota di Città Nuova (Città Nuova e non delle altre liste…) Mauro Febbo, che si è beccato il rimbrotto di Tonino Marcello (pubblichiamo lo screen…). E quindi non resterebbe che il terzo polo di Calenda (ove la sinistra non la volesse).

i non ci sorprendiamo di nulla. Del resto il primo commento di Fabio Raspa, che ben la conosce, era chiarissimo: Tiziana Magnacca vuole “salire di livello” e ogni sua mossa è tesa a conseguire questo risultato. Forza Italia e Lega non gliel’hanno consentito e lei li ha lasciati. Se gli altri glielo consentiranno, lei ci andrà. Del resto: così fan tutti. Staremo a vedere, ma, ritenendo che Tiziana Magnacca sia né più e né meno come TUTTI i politici che vogliano fare carriera, siamo certi farà di tutto per farsi candidare ed abbandonerà chi non la candida.