La protezione civile Arcobaleno di San Salvo traccia un bilancio del 2024

Con il 2024 alle spalle è tempo di bilanci per l’ODV Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo che anche nell’anno appena decorso non ha mai fatto mancare il proprio apporto nelle varie emergenze. Sul campo come sempre preziosa è stata l’opera dei volontari del servizio di avvistamento e spegnimento di incendi boschivi nei vari comuni della Regione Abruzzo. Interventi che sono proseguiti sul fronte degli allagamenti, a Roma per l’allestimento della tendopoli in occasione della Giornata Mondiale del Fanciullo voluta da Papa Francesco e per il G7 che si è svolto a Pescara. Per il quindicesimo anno l’associazione ha preso parte al progetto Stappiamo e Raccogliamo in favore dell’AIRC. Il 2024 è stato anche quello che ha visto l’associazione rinnovare il parco mezzi per avere veicoli più efficienti da utilizzare nelle varie emergenze. Importantissima è stata la partecipazione a corsi, convegni, seminari ed esercitazioni varie.

Ricordiamo inoltre ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che è ancora possibile presentare la domanda per il Servizio Civile Universale, a fronte di 25 ore settimanali sarà corrisposto un rimborso di 507,30 euro contestualmente resta aperta la campagna iscrizioni per l’anno 2025: per informazioni è possibile inviare una mail a pcarcobaleno@libero.it o contattare il numero 366 831 3496 .