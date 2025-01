San Salvo si prepara a festeggiare la ventesima edizione del "Trofeo Carnevale"

Domenica 26 gennaio, San Salvo sarà protagonista della ventesima edizione del "Trofeo Carnevale", una manifestazione sportiva che ogni anno unisce passione per il ciclismo e la tradizione del Carnevale locale. Organizzato dalla Velo Club di San Salvo, il "Trofeo Carnevale" è un appuntamento atteso da tutti gli appassionati, che trasforma la città in un grande palcoscenico sportivo.

Quest’anno, la corsa si svolgerà lungo il lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina, dove i partecipanti affronteranno un circuito sicuro, appositamente studiato per garantire la massima protezione agli atleti e permettere al pubblico di assistere alla competizione in tutta tranquillità. Un percorso che, oltre a rappresentare una sfida per i ciclisti, offrirà anche una cornice spettacolare per gli spettatori.

Il "Trofeo Carnevale" accoglierà ciclisti di tutte le età e livelli, dalle categorie giovanili fino agli amatori e professionisti. Ogni anno, la manifestazione richiama atleti di grande talento, pronti a sfidarsi in una corsa che mescola agonismo e spirito di festa. Il pubblico, oltre a tifare i propri beniamini, avrà l'opportunità di vivere l'evento in un’atmosfera di grande entusiasmo e partecipazione.

Con la ventesima edizione, il "Trofeo Carnevale" conferma il suo ruolo centrale nel panorama sportivo di San Salvo, ma anche nel contesto delle tradizioni cittadine. La manifestazione è un'occasione per celebrare non solo il ciclismo, ma anche il forte legame della città con il suo Carnevale, creando un evento che coinvolge l’intera comunità.

Domenica 26 gennaio, quindi, San Salvo vivrà una giornata di sport, divertimento e solidarietà, con il "Trofeo Carnevale" che promette di regalare emozioni a tutti i partecipanti e a chi vorrà essere spettatore di questa grande festa. Un appuntamento che, con il passare degli anni, è diventato un simbolo di unione e crescita per la città.