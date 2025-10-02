Chieti: corona d'alloro per ricordare il Brigadiere Chiaffredo Bergia

Nel pomeriggio odierno, allâ€™interno della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di via Arniense, si Ã¨ tenuta una cerimonia in forma solenne di commemorazione in occasione della ricorrenza della 3^ Medaglia al valore militare al Capitano Chiaffredo Bergia, dove Ã¨ ubicata la lapide commemorativa a lui dedicata.

Chiaffredo Bergia Ã¨ stato il Carabiniere piÃ¹ medagliato del secolo: una Medaglia dâ€™oro al valor militare, tre dâ€™argento e due di bronzo.

Nato a Paesana (CN) il 1Â° gennaio 1840, si Ã¨ arruolato a 21 anni nellâ€™Arma nel dicembre del 1860: era un pastore analfabeta, allora. Concluse la sua straordinaria carriera pluridecorato e promosso varie volte sino a raggiungere il grado di capitano.

Durante il suo servizio in Abruzzo (nelle stazioni di Scanno, Campotosto e San Buono) Ã¨ stato un importante protagonista nella lotta al brigantaggio, in prima fila nellâ€™arresto dei briganti subito dopo la proclamazione dellâ€™UnitÃ dâ€™Italia. Era, e resta, un mito per tutti i Carabinieri.

Al nome di Chiaffredo Bergia sono state intitolate numerose caserme dell'Arma dei Carabinieri tra cui quelle di Chieti, Bari e Torino.

MorÃ¬ per una polmonite il 2 febbraio 1892 a 52 anni.