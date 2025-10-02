Torna la 'Festa del Cioccolato' al centro di Vasto

Torna a Vasto da venerdì 3 a domenica 5 Ottobre la grande Festa del Cioccolato Artigianale con il Patrocinio del Comune.

"Piazza Rossetti - si legge in una nota degli organizzatori - ospiterà le eccellenze italiane del cioccolato artigianale: un appuntamento imperdibile per gli amanti del cioccolato, dove i Maestri Cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane faranno scoprire i segreti di un prodotto unico, frutto di antiche tradizioni tramandate di generazione in generazione. La festa celebra il cioccolato nella sua forma più autentica, privo di additivi e conservanti.

I visitatori potranno degustare praline, gianduiotti, cremini, cioccolato con frutta secca e spezie, tutti realizzati con tecniche tradizionali. Il cioccolato artigianale, caratterizzato da un aroma intenso e una texture che si scioglie in bocca, regalando un’esplosione di gusto senza eguali, sarà il protagonista indiscusso dell’evento. Non solo cioccolato: tanto divertimento per tutti!

Per i più piccoli, il “Choco Play” sarà un vero paradiso di divertimento, con mascotte, truccabimbi e attività creative che stimoleranno la fantasia e il sorriso dei partecipanti. I laboratori didattici saranno indirizzati esclusivamente agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado con l’obiettivo di far conoscere questo prezioso alimento e di diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini.

Per iscrivere le proprie classi ai laboratori, gli insegnanti dovranno prenotarsi sul sito: www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori

Troverete tutti gli aggiornamenti e novità sulla Festa del Cioccolato Artigianale a Vasto, sulla nostra pagina Facebook a questo link!