Trofeo Coni: "Esperienza che ci ha fatto crescere"

Un’esperienza che ci ha fatto crescere.

Così, una nota, l‘Istituto Omnicomprensivo ‘Cosimo Ridolfi” con sede a Monteodorisio a riguardo della partecipazione di un proprio team rappresentativo dell’Abruzzo al prestigioso Trofeo Coni di scena a Lignano Sabbiadoro, nella specialità della pallatamburello.

“Per una squadra nata da poco – si evidenzia -, partecipare a una manifestazione così importante è già una grande conquista. I nostri alunni della 3ª A e B della Secondaria di primo grado di Cupello hanno avuto l’occasione di confrontarsi con atleti che vivono lo sport con passione e dedizione, imparando da loro cosa significano davvero impegno, rispetto e spirito di squadra.

I nostri ragazzi hanno provato la gioia della vittoria e l’amarezza della sconfitta, ma soprattutto hanno scoperto cosa vuol dire sostenersi a vicenda e condividere un obiettivo comune. L’augurio è che questa avventura abbia acceso in ognuno una scintilla, capace di trasformarsi in un percorso di crescita, dentro e fuori dal campo.

Perché i risultati passano, ma lo spirito resta e ci accompagna sempre. Avanti insieme, un passo alla volta“.