Presentazione ufficiale della nuova stagione dell'ASD Amici del Basket – San Salvo in Serie D

Si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di San Salvo la presentazione ufficiale della nuova stagione sportiva dell’ASD Amici del Basket FanPage, che si appresta a disputare il campionato di Serie D.
Alla presenza di atleti, dirigenti, famiglie e istituzioni, il Sindaco Emanuela De Nicolis ha portato il suo saluto, sottolineando il valore educativo e sociale dello sport:
“Lo sport è una delle armi più potenti per trasmettere valori come sacrificio, rispetto, passione e fair play. Siamo orgogliosi di questa realtà che fa crescere i nostri giovani e rappresenta i colori della città”.
Il Sindaco ha ringraziato la dirigenza della società, Saverio e Anna Celenza, per l’impegno e la perseveranza nel far crescere il movimento cestistico locale, ricordando anche il successo dell’attività giovanile e la gestione dei campi al Parco del quartiere Icea.
Il presidente e allenatore Saverio Celenza ha ripercorso la storia del club, attivo dal 2011:
“Siamo partiti da zero, con sacrificio e passione, e oggi torniamo in Serie D con una squadra composta interamente da ragazzi del territorio. Il nostro obiettivo resta educativo: formare prima persone corrette, poi atleti”.
La vicepresidentessa Anna Celenza ha espresso gratitudine verso sponsor e famiglie:
“Senza di loro nulla sarebbe possibile. Ringraziamo le aziende che ci sostengono per la prima volta e il Comune che continua a essere vicino alla nostra realtà”.
Tra i protagonisti della squadra anche il capitano Francesco D’Adamo, che guiderà il gruppo in campo e allenerà l’Under 19:
“Siamo orgogliosi di rappresentare San Salvo e di tornare in Serie D. Faremo il massimo per onorare questa maglia”.
Presente anche Luca Di Tizio, ex giocatore di Serie B con esperienza a Vasto:
“Ho scelto di tornare in campo per passione e per dare una mano ai più giovani. Questa società merita di crescere”.
La conferenza stampa si è conclusa con la presentazione ufficiale di tutti i giocatori della rosa e con un grande applauso collettivo, simbolo dell’entusiasmo e della coesione che accompagneranno la squadra in questa nuova avventura.