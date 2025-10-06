Presentazione ufficiale della nuova stagione dell'ASD Amici del Basket – San Salvo in Serie D

Si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di San Salvo la presentazione ufficiale della nuova stagione sportiva dell’ASD Amici del Basket FanPage , che si appresta a disputare il campionato di Serie D.

Alla presenza di atleti, dirigenti, famiglie e istituzioni, il Sindaco Emanuela De Nicolis ha portato il suo saluto, sottolineando il valore educativo e sociale dello sport:

“Lo sport è una delle armi più potenti per trasmettere valori come sacrificio, rispetto, passione e fair play. Siamo orgogliosi di questa realtà che fa crescere i nostri giovani e rappresenta i colori della città”.

Il Sindaco ha ringraziato la dirigenza della società, Saverio e Anna Celenza, per l’impegno e la perseveranza nel far crescere il movimento cestistico locale, ricordando anche il successo dell’attività giovanile e la gestione dei campi al Parco del quartiere Icea.