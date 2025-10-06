San Salvo ricorda Norma Cossetto con una cerimonia commemorativa

A San Salvo si è svolta una cerimonia commemorativa dedicata a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana vittima delle violenze delle foibe nel 1943, insignita della medaglia d’oro al valore civile. La sua storia rappresenta uno dei momenti più dolorosi della memoria storica italiana, simbolo del coraggio e della dignità delle vittime delle foibe.

Nel Giardino dei Caduti è stata scoperta una targa commemorativa in suo onore, alla presenza del sindaco e dei rappresentanti delle istituzioni locali. L’iniziativa ha previsto un momento di raccoglimento e di rispetto, volto a ricordare le sofferenze subite e a mantenere viva la memoria storica della comunità.

L’evento ha sottolineato l’importanza di non dimenticare e di rendere omaggio a chi ha subito ingiustizie, ribadendo il significato simbolico della medaglia d’oro al valore civile attribuita a Norma Cossetto. La cerimonia a San Salvo si conferma così un gesto di civiltà e memoria, che rafforza l’impegno della città nel preservare la conoscenza storica e il ricordo delle vittime delle foibe.