Operazione “DOMINICA”: i Carabinieri di Lanciano eseguono l’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal GIP

Nel tardo pomeriggio di oggi, 6 ottobre 2025, i Carabinieri della Compagnia CC di Lanciano, in collaborazione con i militari delle Compagnie CC di Chieti, Vasto e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lanciano nei confronti di 5 persone, in particolare: 1) misura della custodia cautelare in carcere; 1) misura dell’obbligo di dimora in Lanciano; 1) misura degli arresti domiciliari in Atessa; 1) misura degli arresti domiciliari presso la Casa Lavoro della Casa Circondariale di Vasto; 1) misura degli arresti domiciliari in Francavilla al Mare.

In particolare il Giudice, concordando con le risultanze investigative, ricorrendo gravi indizi di colpevolezza e ritenendo significativamente attuale e concreto il pericolo di recidiva criminosa, nonché rilevando un’attività di sistematico commercio di stupefacenti, attuata mediante acquisto di importanti partite di cocaina dal Brasile e successivo smercio nel territorio frentano, emetteva il provvedimento cautelare applicando nei confronti dei principali indagati la misura cautelare, diversamente graduate in base ai differenti ruoli ricoperti da ciascuno nell’ambito dell’organizzazione.

L’attività rientra nell’ambito dell’indagine di polizia giudiziaria denominata “DOMINICA” che aveva portato, il 5 settembre scorso, all’esecuzione di 13 decreti di perquisizione su disposizione della Procura della Repubblica di Lanciano, nei confronti di altrettanti soggetti domiciliati nelle giurisdizioni delle Compagnie di Lanciano (CH), Roma Trastevere e Chieti

.