Al via la 24esima edizione della rassegna musicale Bernardino Lupacchino dal Vasto

Nel fine settimana avrà inizio la 24esima edizione della rassegna musicale Bernardino Lupacchino dal Vasto. L'evento, organizzato dal Coro Polifonico Histonium con la direzione artistica di Luigi di Tullio, è diventato nel corso degli anni un appuntamento tradizionale e un punto di riferimento per la promozione e divulgazione del canto corale. La rassegna prenderà il via domenica 12 ottobre 2025 alle ore 19:00 nella Concattedrale di San Giuseppe e vedrà la partecipazione del Coro da Camera Polyphonia di Sofia (Bulgaria). Il Coro Diapason di Roma sarà ospite del secondo appuntamento che si terrà sabato 25 ottobre alle ore 19:00 sempre nella Concattedrale. Il Coro Histonium farà gli onori di casa con un breve saluto musicale in apertura dei due concerti. La rassegna è realizzata con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, con il contributo della Fondazione N.D. Luisa Altruda Muzii e di sponsor privati.



«La rassegna, giunta alla sua 24esima edizione - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - testimonia il percorso di valorizzazione della cultura musicale che il Coro Polifonico Histonium Bernardino Lupacchino dal Vasto ha assunto, nel corso degli anni, come cifra specifica del suo servizio alla comunità. Siamo certi che anche quest'anno sarà offerto un livello qualitativamente alto grazie alla presenza di rinomate realtà corali ospiti che impreziosiranno l'offerta musicale a beneficio di concittadini e turisti».