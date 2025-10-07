Il racconto del gruppo della “Cicloteca”

Sono passati solo pochi giorni dal rientro da Capodistria e l’emozione del gruppo della “Cicloteca”, che è appena rientrato da una mobilità Erasmus+ in Slovenia, è ancora vivida sotto le ruote.

La mobilità è organizzata da Akon service S.a.s, che dal 2020 ha ottenuto l’accreditamento nel settore dell’educazione degli adulti e in qualità di Coordinatore di un consorzio di mobilità, ha assunto la guida di un gruppo di enti che lavorano ad un piano comune di formazione e job shadowing nei paesi del programma.

"La Cicloteca è un progetto sociale di inclusione e promozione culturale che prevede azioni di advocacy, campagne di sensibilizzazione, progetti ed eventi incentrati sulla promozione della viabilità sostenibile attraverso l’uso della bicicletta non solo come mezzo di trasporto urbano sicuro, inclusivo ed ecologico, ma anche come vettore di cambiamento culturale.

“Abbiamo caricato i bagagli di entusiasmo, condivisione e grinta. Abbiamo pedalato fra le meraviglie della costa istriana da Muggia a Pirano, passando per Izola, Capodistria e Portorose. Abbiamo creato nuove amicizie, abbiamo scambiato esperienze e ci siamo riempiti gli occhi di bellezza pedalando circondati dal verde della pittoresca campagna di koper.”

Questa esperienza ha dimostrato quanto sia fondamentale promuovere e sostenere gli scambi europei tra esperienze e progetti attivi nel campo della mobilità dolce.

Il confronto tra buone pratiche, approcci educativi e strategie sostenibili permette non solo di arricchire le competenze dei partecipanti, ma anche di costruire una rete europea sempre più consapevole, collaborativa e attenta all’ambiente.

Tali collaborazioni rafforzano le reti europee, promuovono l’innovazione sociale e contribuiscono allo sviluppo di politiche locali più sostenibili e inclusive, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e del programma Erasmus+.