Grande successo per Rome As You Are!

Comunicati Stampa
Il documentario di Daniela Giombini, Tino Franco e Marco Porsia continua il suo viaggio e le sue emozioni: dal primo tour italiano dei Nirvana fino al ritorno a Roma con Bruce Pavitt, cofondatore della mitica Sub Pop Records, l’etichetta di Seattle che ha dato vita al movimento grunge.
Un racconto potente e autentico che ripercorre una stagione irripetibile della musica.
 Le parole di Daniela Giombini: "Tappeto rosso a San Salvo (CH) per la proiezione del film al Centro Culturale “Aldo Moro”: grazie di cuore a Panfilo D’Ercole per la splendida conduzione e al pubblico caloroso che ha condiviso con noi questa storia.
Un ringraziamento speciale al Super Tribal “Giuseppe Colucci”, Max Garage e ai Gizu per l’energia e il supporto!
 We had fun!
Con Dario “RadioDario” Calfapietra e Daniel Giombis".
