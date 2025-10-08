San Salvo una città inclusiva

Grande successo per la seconda edizione di “IMPECCABILI”, l’iniziativa patrocinata dal Comune di San Salvo (assessorato alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini) e promossa in collaborazione con il Centro Socio Educativo Il Mosaico e il Consorzio Matrix.

All’evento, che si è svolto oggi presso il Bar Casina delle Rose, erano presenti il Sindaco Emanuela De Nicolis, il Presidente del Consiglio Comunale Tiziana Magnacca, insieme agli assessori e ai consiglieri di maggioranza, a testimonianza della vicinanza e dell’impegno costante dell’Amministrazione comunale per un territorio sempre più inclusivo e solidale.

Protagonisti della mattinata sono stati i ragazzi del Centro Il Mosaico, che con entusiasmo e professionalità hanno accolto i cittadini come baristi e camerieri, regalando sorrisi e momenti di autentica convivialità.

Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante creare spazi di incontro e partecipazione, dove le diversità non sono barriere ma valori da condividere.

Promuovere l’inclusione significa costruire una comunità più forte, accogliente e consapevole, capace di riconoscere e valorizzare i talenti di tutti.

Un appuntamento che ha saputo unire emozione, impegno e senso civico.