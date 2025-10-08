Il 18 ottobre a Vasto il recital “Il Demiurgo”. Appuntamento alle 20:30 al Teatro Rossetti

Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 20:30, il Teatro Rossetti di Vasto ospita il recital “Il Demiurgo” con regia e allestimento di Ugo De Vita, dal romanzo di Gabriella Izzi Benedetti. Sul palco Francesca Rasi, Maurizio Brunetti, Massimiliano Cardini e, al violino, il maestro Fabio Consiglio.

«Accogliere a Vasto la “messa in scena” de “Il Demiurgo” di Gabriella Izzi Benedetti rappresenta – per il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - un segno importante della vitalità culturale della nostra città. Il Teatro Rossetti si conferma luogo di incontro tra letteratura, musica e riflessione, offrendo spazio a opere che sanno coniugare ricerca artistica e pensiero».