Il Comune di Vasto aderisce alla marcia della pace e della fraternitÃ  Perugia-Assisi Allâ€™iniziativa parteciperanno gli assessori Bosco e Barisano

Il Comune di Vasto aderisce alla marcia della pace e della fraternitÃ Perugiaâ€“Assisi, in programma domenica 12 ottobre 2025. Allâ€™iniziativa parteciperanno lâ€™assessora alle Politiche sociali Anna Bosco e lâ€™assessore allâ€™Ambiente Gabriele Barisano.



Â«Con questa decisione â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna - intendiamo riaffermare il nostro impegno nella promozione dei valori della pace, della solidarietÃ , della giustizia sociale e del rispetto dei diritti umani, principi fondamentali della convivenza civile e della partecipazione democratica. Invitiamo scuole, associazioni e cittadini a condividere lo spirito della marcia e a promuovere, nel proprio agire quotidiano, i valori della pace, della cooperazione e della fratellanza tra le personeÂ».

Â«Partecipare alla marcia della pace â€“ dichiarano gli assessori Bosco e Barisano â€“ significa ribadire il valore del dialogo, della solidarietÃ e della responsabilitÃ condivisa. La pace si costruisce ogni giorno, attraverso gesti concreti, il rispetto reciproco e lâ€™impegno comune per un mondo piÃ¹ giusto e sostenibileÂ».