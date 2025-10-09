Revocata l’ordinanza n. 16 del 7 ottobre 2025: torna potabile l’acqua nella zona industriale e a San Salvo Marina

ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 DEL 09 OTTOBRE 2025

REVOCA ORDINANZA N.16 DEL 07 OTTOBRE 2025

RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

COME ACQUA POTABILE E PER SCOPI ALIMENTARI

ZONA INDUSTRIALE DI SAN SALVO E ZONA SAN SALVO MARINA



IL SINDACO

Richiamata l’ordinanza n. 16 del 07/10/2025 con cui è stato disposto il divieto di utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano come acqua potabile e per scopi alimentari, a scopo precauzionale, per la zona di San Salvo marina e zona industriale di San Salvo, a tutela della salute pubblica;



Considerato che le misure stabilite nel richiamato provvedimento avevano efficacia dal momento della pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente e sino a nuova comunicazione da parte della A.S.L Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione, fatto salvo il potere di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del presente provvedimento;



Preso atto che tale ordinanza è stata emessa ai sensi dell’art. 50 D.LGS 267/2000;



Vista la comunicazione della A.S.L Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione (nota del giorno 09/10/2025 prot. n.109210/2025, con la quale si comunica che il campionamento di controllo di acqua potabile eseguito da ARPA di Pescara in data 08/10/2025 con verbale n.159/2025 presso il punto interessato dalla precedente ordinanza di divieto (Rubinetto interno serbatoio Zona Industriale) è risultato CONFORME ai valori di parametro previsti dal Decreto Legislativo 18/2023 art.15;



Preso atto che, la medesima nota ASL prevede che dalle valutazioni effettuate, si ritiene che i provvedimenti precedentemente adottati a scopo cautelativo a tutela della salute pubblica (Ordinanze dei Sindaci di divieto di utilizzo a scopi alimentari dell’acqua potabile nelle zone alimentate dalla rete idrica soggetta alla non conformità microbiologica), possano essere revocati”;



Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla revoca integrale dell’ordinanza in oggetto;



Visto l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria, con potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della Comunità locale;



Visto anche l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l’art. 21-quinquies L. n. 241/1990 e ricorrendo, pertanto, i presupposti per la revoca della citata ordinanza;



ORDINA

La revoca integrale della propria ordinanza n.16 del 07/ottobre/2025, che disponeva il divieto di utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano come acqua potabile e per scopi alimentari, a scopo precauzionale, per la zona di San Salvo marina e zona industriale di San Salvo, dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio on line e sino a nuova comunicazione della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti-Dipartimento di Prevenzione;



DISPONE

a) che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell’Amministrazione Comunale:

b) sia comunicata al Servizio Manutenzione e Ambiente e al Corpo di Polizia Municipale;

d) sia comunicata all’Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti;

e) sia comunicata al Prefetto di CHIETI;

f) sia comunicata all’ARAP Servizi;

g) sia comunicata alla S.A.S.I. spa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, Ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

SAN SALVO, 09/10/2025





IL SINDACO

Emanuela De Nicolis

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)