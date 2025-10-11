Lâ€™Aquila: arrestato un cittadino italiano e sequestrati oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti

La Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano, costantemente attiva nel settore del contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti ha arrestato in flagranza un soggetto di nazionalitÃ italiana per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari delle Fiamme Gialle, durante un servizio di controllo economico del territorio, decidevano di sottoporre a controllo un soggetto intento a prende un autobus presso il Terminal bus di Avezzano.

Durante lâ€™esame dei documenti il soggetto mostrava sin da subito segni di nervosismo tali da insospettire i militari operanti i quali decidevano di approfondire il controllo.

La perquisizione personale consentiva di individuare, allâ€™interno di uno zainetto, due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi circa. Pertanto, la perquisizione veniva estesa anche allâ€™abitazione di proprietÃ allâ€™interno della quale i militari rinvenivano ulteriori 4 grammi circa di hashish oltre ad un bilancino di precisione. Dellâ€™operato veniva informata la Procura della Repubblica di Avezzano che disponeva gli arresti domiciliari per il soggetto in attesa dellâ€™udienza per direttissima.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini sarÃ definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Lâ€™attivitÃ condotta, che rappresenta un ulteriore risultato nellâ€™azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga ad Avezzano e nella marsica, rientra in un piÃ¹ ampio programma operativo diretto al controllo del territorio e al contrasto dei traffici illeciti tra cui quelli di sostanze stupefacenti, la cui intensificazione Ã¨ stata resa recentemente piÃ¹ incisiva anche a seguito di decisioni assunte in seno al Comitato Provinciale per lâ€™Ordine e la Sicurezza Pubblica.