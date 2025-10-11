Vasto promuove “Ottobre in Rosa 2025”, il mese dedicato alla prevenzione e al benessere femminile.

Anche quest’anno Vasto, attraverso l'assessorato alle Politiche sociali, promuove il calendario di iniziative di “Ottobre in Rosa 2025”, un mese dedicato alla prevenzione, alla salute e al benessere femminile.

Il programma coinvolge istituzioni, ospedale, associazioni e professionisti del territorio in un percorso di sensibilizzazione che intreccia momenti formativi, culturali e sociali, per diffondere l’importanza della prevenzione come strumento di cura e di consapevolezza.

Il programma iniziato nella giornata di ieri è così articolato:

• Venerdì 10 ottobre – Ore 16:00 Convegno “Le prestazioni assistenziali di cassa forense in materia di salute”

Presso il Tribunale di Vasto, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Vasto.

• Sabato 11 ottobre – Ore 10:00

“La prevenzione parte dalla spesa”

Iniziativa presso il Mercato di Santa Chiara, a cura dell’Associazione “Habibi APS”.

• Domenica 19 ottobre – Ore 9:30

“Pittarosso Pink Parade 2025”

Camminata solidale presso la Rotonda di Vasto Marina, per promuovere la cultura della prevenzione.

• Domenica 19 ottobre – Ore 18:00

“Aperitivo in rosa: parliamo di menopausa”

Incontro informativo e conviviale presso la Pinacoteca di Palazzo D’Avalos, a cura dell’Unità Operativa di Ginecologia dell’Ospedale San Pio di Vasto.

• Mercoledì 29 ottobre – Ore 9:00

Convegno “La ricerca nutre la vita”

Presso il Liceo Scientifico Mattioli di Vasto, in collaborazione con le associazioni “La Conchiglia ODV”e “Lory a Colori ODV”.

• Dal 5 ottobre all’11 novembre

Mostra d’arte “Ottobre in Rosa”

Nella Sala Mattioli in Corso De Parma, a cura delle Associazioni A.C.M., AIGU e Agarte Fucina delle Arti.

Il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco sottolineano «l’importanza di unire le forze per diffondere messaggi di prevenzione e solidarietà, oltre all’importanza di sostenere la ricerca. Ottobre in Rosa rappresenta un invito a prendersi cura della propria salute, a informarsi e a condividere momenti di riflessione e partecipazione attiva con la comunità. Un ringraziamento prezioso a tutte le Associazioni di Vasto che hanno lavorato per questo progetto».