Alla fiera di domenica, lo screening gratuito della glicemia promosso dai Lions vastesi

I Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto Host e Vasto New Century promuovono, con il patrocinio di AILD-Associazione Italiana Lions per il Diabete, lo screening gratuito della glicemia, service globale del Lions International in un momento in cui il diabete ha assunto i connotati di una pandemia.

Domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 9.00, sarà possibile sottoporsi gratuitamente al controllo presso lo stand predisposto dai soci dei sodalizi vastesi in via Giulio Cesare, nel corso della Fiera Ambulanti in città.

L’attività di servizio, che nel corso degli anni ha permesso di rilevare molte criticità da sottoporre all’attenzione dei medici specialisti, sarà resa possibile grazie alla collaborazione del Comune della Città del Vasto e di Confcommercio.

Presso lo stand, i prelievi saranno effettuati da personale sanitario mentre alcuni medici saranno a disposizione per attenzionare, appunto, le criticità e dispensare consigli utili su prevenzione, stile di vita e percorsi diagnostici.

Un appuntamento da non perdere. Si consiglia di presentarsi a digiuno.