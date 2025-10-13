VenerdÃ¬ 17 ottobre stop del comparto pubblico e privato di igiene ambientale.

L'Ufficio Manutenzione e Ambiente del Comune di San Salvo informa che, a causa dello sciopero nazionale del settore igiene ambientale proclamato per la giornata di venerdÃ¬ 17 ottobre 2025, alcuni servizi di raccolta rifiuti potrebbero non essere garantiti, in particolare la raccolta prevista nella mattinata di venerdÃ¬ 17 ottobre.
Pertanto, si invita la cittadinanza a non esporre i rifiuti nella serata di giovedÃ¬ 16 ottobre, poichÃ© il servizio di raccolta non verrÃ effettuato nella mattinata successiva.
Il servizio riprenderÃ regolarmente al termine dello sciopero.