Il coro Polyphonia della Bulgaria apre la 24ª Rassegna Musicale “Bernardino Lupacchino dal Vasto”. Prossimo appuntamento il 25 ottobre con il coro Diapason di Roma.

Ieri 12 ottobre 2025 il primo appuntamento della 24esima edizione della Rassegna Musicale Bernardino Lupacchino dal Vasto con la partecipazione del coro da camera Polyphonia di Sofia (Bulgaria). Il coro femminile, diretto da Luidmila Gherova e accompagnato al pianoforte da Ivelina Ivancheva, ha presentato un repertorio che spaziava dal 1500 al contemporaneo per concludere con brani della loro tradizione. Un viaggio musicale nel tempo e nello spazio che ha catturato l'attenzione del numeroso pubblico. Ciò che ha reso particolare questo concerto è stato il peculiare timbro vocale del coro che ha creato un'atmosfera speciale e carica di serenità. Prossimo appuntamento sabato 25 ottobre con il coro Diapason di Roma. Presente al concerto l'assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta.

«La rassegna, giunta alla sua 24esima edizione, testimonia – per il sindaco Francesco Menna e l’assessore Nicola Della Gatta - proprio il percorso di valorizzazione della cultura musicale che il coro ha assunto, nel corso degli anni, come cifra specifica del suo servizio alla comunità. Grazie al coro proveniente da Sofia che ci rende concreto quel patrimonio comune di bellezza, di sapienza, di cultura e di inclusione che è la nostra Europa, il destino comune che dobbiamo custodire e sempre più rendere casa della libertà e della democrazia».