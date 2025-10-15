L’Università delle Tre Età inaugura il nuovo anno accademico: aperte le iscrizioni

Ieri, alla Sala L. Balduzzi della Porta della Terra, si è tenuta l’assemblea annuale dei soci dell’Università delle Tre Età, presieduta dalla prof.ssa Maris Di Nardo.

All’incontro erano presenti anche il Sindaco Emanuela De Nicolis, il Vicesindaco Eugenio Spadano e la consigliera Maria Travaglini, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale a questa importante realtà culturale del territorio.

? Un momento di confronto e condivisione durante il quale è stata presentata la programmazione del nuovo anno accademico.

Il Sindaco Emanuela De Nicolis ha dichiarato:

? “L’Università delle Tre Età rappresenta un prezioso punto di incontro tra generazioni e un luogo in cui la conoscenza diventa strumento di crescita personale e comunitaria. L’Amministrazione continuerà a sostenere con convinzione tutte le iniziative che promuovono cultura e partecipazione.”

Da oggi, 15 ottobre, si apriranno ufficialmente le iscrizioni ai corsi: un nuovo percorso fatto di entusiasmo, impegno e crescita comune ?

La presidentessa dell'Università delle Tre Eta', Maria Di Nardo, ha citato San Francesco d' Assisi: "Cominciamo col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile… e all’improvviso ci sorprenderemo a fare l’impossibile.”