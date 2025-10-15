Truffa del Superbonus: bloccati oltre 300 mila euro di crediti fiscali per lavori edili mai eseguiti

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, nellâ€™ambito di una piÃ¹ ampia attivitÃ di polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno acquisito determinati elementi probatori a carico di due societÃ ed un professionista pescaresi che hanno ricevuto crediti fiscali per lavori di ristrutturazione in realtÃ non eseguiti presso un cantiere situato nella provincia di Roma, utilizzando, secondo quanto ricostruito, documenti falsi e fatture per operazioni inesistenti, nonchÃ© mediante comunicazioni ingannevoli dirette ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed allâ€™Agenzia delle Entrate. In particolare, Ã¨ stato presentato un falso stato di avanzamento dei lavori, dichiarando il completamento di una prima parte degli interventi, che allâ€™esito di una perizia in loco non sono risultati eseguiti.

A beneficiare della truffa sono stati una societÃ del settore edile, che avrebbe dovuto eseguire i lavori, la societÃ di ingegneria e di architettura incaricata della progettazione ed asseverazione degli interventi, nonchÃ© il commercialista, coinvolto nella preparazione delle false certificazioni. Lâ€™operazione ha cosÃ¬ generato crediti dâ€™imposta illeciti per 330 mila euro, che attingono dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pescara ha dunque disposto il sequestro dei crediti indebitamente ottenuti e successivamente ceduti a terzi, cessionari in buona fede, per impedire che venissero utilizzati in compensazione per il pagamento di imposte. Fermo restando che la responsabilitÃ degli indagati sarÃ definitivamente accertata solo allâ€™esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.

Lâ€™azione della Guardia di finanza Ã¨ orientata a contrastare le frodi fiscali in tutte le loro declinazioni, con particolare riferimento ai circuiti fraudolenti volti alle indebite compensazioni e agli altri illeciti connessi alla circolazione dei crediti dâ€™imposta fittizi, soprattutto laddove finanziati dal P.N.R.R..