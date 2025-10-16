A Petacciato il Lions Club Vasto Adriatica, Vittoria Colonna ha parlato di sana alimentazione

Continua la campagna di sensibilizzazione ad un corretto stile di vita e, soprattutto, una salutare alimentazione che il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna sta portando avanti da oltre due anni attraverso incontri mirati a far comprendere la necessitÃ di un equilibrio nella alimentazione quotidiana.

Scenario del nuovo appuntamento, curato come consuetudine dalla Dott.ssa Angela Moscufo, nutrizionista e socia del Lions Club vastese, Ã¨ stato il Bioagriturismo Fattoria Di Vaira di Petacciato che per lâ€™occasione ha concesso uno dei suoi spazi per parlare anche della qualitÃ del cibo biologico.

Infatti, la Dott.ssa Moscufo, oltre a delineare gli aspetti positivi di una alimentazione salutare, a dare puntuali informazioni circa la composizione ideale di una nutrizione quotidiana, si Ã¨ soffermata anche sugli aspetti della materia normativa per quanto attiene il biologico, ma anche lâ€™igiene alimentare, perchÃ© quello di cui ci nutriamo deve essere salutare ed anche sano.

Alimentazione, idratazione, movimento, ma anche attenzione alla processazione e alla sofisticazione dei prodotti, un occhio di riguardo verso i giovani e gli anziani e tanto altro allâ€™interno della apprezzata esposizione della nutrizionista.

â€˜Riteniamo che lâ€™argomento sia di grande attualitÃ in un momento in cui aumenta il numero delle persone sovrappeso ed obese soprattutto nella fascia di etÃ giovanile â€“ ha detto il presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna Antonio Muratore â€“ e tante sono le patologie in aumento che potrebbero essere prevenute con un corretto stile di vita in primis una sana alimentazione. Queste sono le ragioni che ci spingono a continuare lungo la strada della sensibilizzazione e informazione corretta su queste tematiche.â€™