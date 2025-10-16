San Salvo ottiene finanziamento per la riqualificazione dellâ€™ex parcheggio di Via Montegrappa

Il Comune di San Salvo esprime grande soddisfazione per la notizia del finanziamento dellâ€™intervento di riqualificazione dellâ€™area dellâ€™ex parcheggio di Via Montegrappa, un traguardo importante per la cittÃ .
Grazie alla Giunta Regionale e al Presidente Marsilio, si potrÃ finalmente portare a compimento un obiettivo presente fin dal 2013 nellâ€™agenda delle amministrazioni Magnacca e De Nicolis. Come verranno utilizzati i fondi?
Con lâ€™approvazione della graduatoria provvisoria del bando per la rigenerazione urbana â€“ Linea B, San Salvo Ã¨ risultata ammessa a finanziamento per la realizzazione del nuovo terminal bus nellâ€™area di via Montegrappa, per un importo complessivo â€“ tra fondi regionali e comunali â€“ di 1.900.000 euro.
Lâ€™intervento consentirÃ di:
â€¢ trasformare unâ€™area rimasta per anni priva di reale funzione pubblica;
â€¢ restituire sicurezza e decoro urbano a una zona spesso oggetto di vandalismi;
â€¢ realizzare unâ€™infrastruttura moderna, utile e funzionale per cittadini, studenti e lavoratori;
â€¢ dare nuova vita a un quartiere restituendogli una vocazione coerente con lâ€™interesse collettivo. Grazie al lavoro condiviso con lâ€™assessore regionale Tiziana Magnacca, la cittÃ di San Salvo ottiene un risultato atteso da tempo, ponendo finalmente rimedio al vulnus urbanistico e sociale che aveva caratterizzato lâ€™area. Un passo importante che si inserisce in un percorso piÃ¹ ampio: continua la rigenerazione urbana della nostra cittÃ , con lâ€™obiettivo di migliorare la qualitÃ della vita e valorizzare il territorio, rendendo San Salvo sempre piÃ¹ moderna, sicura e accogliente.