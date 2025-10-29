Rimossi i rifiuti dalla banchina del Porto di Vasto

Â«Oggi 29 ottobre 2025 Pulchra Ambiente Ã¨ intervenuta al porto di Vasto per rimuovere la spazzatura che Ã¨ stata abbandonata sulla banchina in modo indiscriminato. Il porto â€“ lo dichiarano il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore alle Politiche portuali Licia Fioravante - va rispettato come va rispettato il lavoro di tutti gli operatori che lÃ¬ lavorano. Non puÃ² essere considerato un luogo dove abbandonare i rifiuti. A breve verrÃ incrementata la videosorveglianza per rintracciare i responsabili e saranno irrogate le opportune sanzioni. Siamo in contatto costante con la Capitaneria di Porto e lâ€™autoritÃ di sistema di Ancona per permettere il miglioramento dei servizi presenti allâ€™interno del porto a beneficio dei pescatori, armatori e operatori in genere. Ringraziamo gli operatori della Pulchra (in particolare Antonio Valentini, che si Ã¨ adoperato e messo immediatamente a disposizione tendendo una mano allâ€™Amministrazione) e â€“ concludono Menna e Fioravante - tutti i pescatori che hanno instaurato un proficuo dialogo con noi al fine di migliorare il nostro porto, per quello che ci competeÂ».