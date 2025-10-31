Vasto al fianco di Rimini per un mare più pulito

Il Comune di Vasto partecipa al lancio dell’alleanza tra città e paesi di mare, iniziativa nazionale promossa dall’associazione Basta Plastica in Mare Network, che prende il via a Rimini il 3 novembre 2025, alla vigilia del Salone Ecomondo. Il progetto dal titolo “Naturalità dell’ambiente, per la salute umana, e non solo”, coinvolge amministrazioni, università e associazioni ambientaliste con l’obiettivo di promuovere azioni per la tutela dell’ecosistema marino e la riduzione della plastica monouso. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, del Comune di Rimini e del Comune di Vasto.

«Vasto porta – spiega il sindaco Francesco Menna - il proprio contributo di esperienze e buone pratiche maturate nella gestione della Riserva Naturale di Punta Aderci e nelle campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e operatori turistici».



Alla tavola rotonda “Il mare intorno a noi”, dedicata all’economia balneare sostenibile, partecipano gli assessori Nicola Della Gatta (Cultura e Turismo) e Gabriele Barisano (Ambiente).



«Nel corso della giornata – spiegano Della Gatta e Barisano - il Comune di Vasto sarà inoltre protagonista del confronto “Tra Rimini e Vasto”, dedicato alle azioni condivise per la riduzione della plastica in mare e la promozione di una pesca responsabile, simbolicamente rappresentata anche dal “brodetto vastese” preparato dallo chef Michael Di Cinto durante la cena conclusiva».



