San Salvo, scontro alla rotonda: due feriti e traffico bloccato

Incidente stradale a San Salvo, alla rotonda che collega via Aldo Moro, via Sandro Pertini, via Madonna delle Grazie e via San Rocco, uno degli snodi piÃ¹ trafficati e strategici della cittÃ . Una Alfa GT, per cause ancora in fase di accertamento, ha scavalcato lo spartitraffico centrale, abbattendo la segnaletica verticale e invadendo la corsia opposta, dove ha impattato contro una Fiat Marea Weekend che sopraggiungeva regolarmente dal lato opposto.

Lâ€™urto Ã¨ stato violento, tanto da danneggiare gravemente entrambi i veicoli, ma fortunatamente dai primi accertamenti medici i due conducenti â€“ entrambi uomini â€“ hanno riportato solo ferite lievi. Nessuno dei due mezzi trasportava passeggeri al momento dello scontro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di San Salvo, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica, oltre che della gestione del traffico, che ha subito forti rallentamenti a causa della posizione nevralgica dellâ€™intersezione. Presenti anche gli operatori sanitari dellâ€™ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, che hanno prestato le prime cure ai feriti, caricati a bordo dellâ€™ambulanza e trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il recupero dei mezzi incidentati Ã¨ stato affidato alle ditte Ciavatta e Dâ€™Andrilli, che hanno provveduto alla rimozione dei veicoli e alla messa in sicurezza dellâ€™area, consentendo il graduale ripristino della viabilitÃ .

La ricostruzione dellâ€™incidente Ã¨ ora in capo alla Polizia Locale, che prosegue gli accertamenti per chiarire lâ€™esatta dinamica e verificare eventuali responsabilitÃ . Lâ€™episodio, pur senza gravi conseguenze, rappresenta un ulteriore richiamo alla prudenza per tutti gli automobilisti, soprattutto in tratti urbani ad alta intensitÃ di traffico e in prossimitÃ di intersezioni complesse. La sicurezza stradale resta una prioritÃ condivisa, da tutelare con comportamenti responsabili e attenzione costante alla guida.

Servizio di Ercole d'Ercole