Bacigalupo Vasto Marina-Pro Vasto (a Ortona): diretta tv su Super J

La sfida cittadina Bacigalupo Vasto Marina-Pro Vasto, in programma alle ore 14,30 di sabato 1 novembre allo Stadio Comunale di Ortona, apre lâ€™11^ giornata di andata del Campionato abruzzese di Eccellenza.
Di fronte la squadra di Roberto Cesario, una delle due formazioni in testa alla classifica a quota 22 punti, e quella di Giancarlo Manes, â€˜freddataâ€™ in settimana dallo 0-3 a tavolino inflitto dal giudice sportivo per la partita casalinga che sul campo era stata vinta 1-0 contro la Renato Curi Angolana a causa dellâ€™irregolare posizione di uno dei nuovi giocatori impiegati.
Confronto tutto vastese (lâ€™ultimo del tipo nel febbraio 2015 allo Stadio Aragona con la sfida di Eccellenza tra le allora compagini della Vastese del compianto Massimo Vecchiotti e del Vasto Marina di Gino Pazienza) che si attende interessante, peccato che si giochi lontano da Vasto per le questioni di carenze attuali dellâ€™impianto della BVM, il Padre Fulgenzio Fantini di localitÃ San Tommaso a Vasto Marina.
Prevista la diretta televisiva sullâ€™emittente regionale Super J, canale 16 del digitale terrestre.