Il 23 dicembre i giardini di Palazzo d’Avalos ospitano “La notte di Santa Claus” A seguire il concerto della Cartoon Orchestra

«Martedì 23 dicembre 2025, dalle 16:00 alle 19:00, i giardini di Palazzo d’Avalos a Vasto ospiteranno “La notte di Santa Claus”, uno spettacolo itinerante pensato per famiglie e bambini, che vedrà protagonisti attori e musicisti in un percorso suggestivo dedicato alla magia del Natale. L’evento, a ingresso gratuito, offrirà al pubblico un’esperienza immersiva tra musica dal vivo e performance teatrali, creando un’atmosfera incantata capace di coinvolgere grandi e piccoli», lo dichiara il sindaco Francesco Menna.

L’iniziativa, con il contributo degli assessorati alla Cultura e alle Politiche giovanili, è promossa dall’associazione Grido Aps e la collaborazione de I Guardiani dell’Oca. La partecipazione è consentita con prenotazione obbligatoria, da effettuare tramite WhatsApp al numero 3468938206, con ingressi scaglionati ogni 30 minuti. A conclusione dell’evento itinerante, alle ore 19:00, nel cortile di Palazzo d’Avalos si terrà il concerto della Cartoon Orchestra, “The Sound of Magic”, con un repertorio dedicato ai brani natalizi e alle più celebri colonne sonore Disney, per un finale musicale all’insegna della fantasia e dell’emozione.

«Sostenere concretamente e con convinzione iniziative come queste significa valorizzare i luoghi culturali più belli della nostra città attraverso linguaggi artistici capaci di parlare a tutti, soprattutto alle famiglie e ai più piccoli, rafforzando il prezioso legame tra comunità, cultura e tradizione natalizia», dichiara l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta.



«Santa Claus, insieme alla Regina delle Nevi e agli amici folletti, elfi e gnomi, tornano a farci visita con la magia dei loro personaggi, creando un’atmosfera natalizia che travolge bambini e bambine, stimolando la loro immaginazione. Iniziative come questa favoriscono momenti di socialità e creatività attraverso esperienze condivise e di qualità. Sarà un pomeriggio di gioia e tanto divertimento per tutti», aggiunge l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci.