A Vasto l’esibizione “Voci Universali” Con i partecipanti ai corsi di Lis e canto del Progetto Giovani

Oggi pomeriggio, 18 dicembre 2025 alle ore 18:30, in Piazza Rossetti si svolgerà l’iniziativa “Voci Universali”, che vedrà esibirsi i partecipanti ai corsi di Lis e canto promossi dal Progetto Giovani e tenuti rispettivamente dalle docenti Fabiana Bolognese (LIS) e Federica Marcello (canto). L'evento è promosso dall'assessorato alle Politiche giovanili. I brani eseguiti saranno “The First Noel”, canto popolare natalizio tradizionale inglese del 1823, oggi conosciutissimo, e “Down to the River to Pray”, canto tradizionale afroamericano dalle linee melodiche gospel e folk. Entrambi i brani verranno cantati e segnati.

«Una seconda edizione – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci - ancora più ricca ed emozionante che, attraverso il linguaggio universale della musica, celebra la diversità della comunicazione e la sua capacità di trasmettere le stesse emozioni nell'augurare un Natale sereno e gioioso a tutti e tutte. Le ragazze e i ragazzi hanno imparato le basi della Lingua dei Segni in poco tempo. Il riscontro molto positivo della partecipazione a questo corso è la testimonianza della grande sensibilità delle nuove generazioni. Allo stesso tempo, questa esibizione mette al centro la forza della voce come strumento di espressione, incontro e crescita, valorizzando il percorso del corso di canto all’interno del Progetto Giovani. Grazie a tutte e a tutti per questa bella iniziativa all'insegna dell'inclusione e della bellezza di aver condiviso un percorso comune».