"Un palco, cento mani", la 'solidarietà contagiosa' con i bimbi della Scuola 'Peluzzo' di Vasto

Sono andati in scena al Teatro della Parrocchia Santa Maria del Sabato Santo sotto gli occhi di una sala gremita, della dirigente scolastica Concetta Delle Donne, dell'assessora Paola Cianci e di Mariella Alessandrini, rappresentante dell'associazione "La Conchiglia Odv", gli alunni delle classi 2B e 2C del plesso ‘Peluzzo’ della Nuova Direzione Didattica di Vasto.

Hanno raccontato storie di solidarietà attraverso le marionette donate dall' associazione "La Conchiglia".

Il nome dello spettacolo, “Un palco, cento mani”, deriva dalla stupenda esperienza di condivisione e amore, su un solo palco tante mani che hanno collaborato... le mani di 38 bambini, le mani di chi ha realizzato le marionette nonostante le difficoltà legate alla malattia, che Mariella ha saputo spiegare con una similitudine meravigliosa “assenza di super poteri", ma nonostante tutto sono state capaci di accendere una catena solidale. Alla fine dello spettacolo sono state raccolte delle offerte che la scuola ha devoluto all’associazione.

Ogni bambino ha ricevuto in dono una marionetta, un dono che ha entusiasmato tutti gli alunni.

I piccoli attori hanno imparato una cosa importante: “La solidarietà può essere contagiosa!".

Un ringraziamento speciale a tutte le mani laboriose che hanno cooperato alla realizzazione di questo spettacolo. Forse, nonostante la malattia, i “super poteri” hanno agito ugualmente.