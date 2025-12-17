Riconoscimento del CSI Chieti al presidente regionale Fitet Stefano Comparelli

Il 15 dicembre presso l’auditorium de “Le Crocelle” di Chieti si è tenuta la rituale convention del CSI-Centro Sportivo Italiano di Chieti che quest’anno celebra gli 80 anni di attività.

Alla presenza del Vescovo Monsignor Bruno Forte, e del Sindaco di Chieti Diego Ferrara, Mimmo Puracchio, Presidente del Centro Sportivo Italiano sezione teatina, ha svolto il ruolo di gran cerimoniere premiando le eccellenze della provincia di Chieti che nel loro ambito hanno svolto significative attività di promozione sociale, sportiva, umana.

Premiati con il “Seminatore dell’Anno 2025” il Presidente del CONI Abruzzo Antonello Passacantando e due associazioni fortemente impegnate nel sociale, “La Misericordia” e “Ali d’Aquila” di Chieti.

Importante benemerenza anche all’associazione “Il Tratturo” che si occupa di sostenere le famiglie dei malati oncologici e gli stessi nelle gestione delle terapie e nei cicli di guarigione a volte molto lunghi e costosi. Per “Il Tratturo” presente anche il noto oncologo, Prof. Domenico Genovesi che ha speso sentite parole di apprezzamento per le attività dell’associazione.

Altrettanto significativi i riconoscimenti tributati per il mondo sportivo alla Magic Basket di Chieti nella persona di Enzo Milillo e al preparatore atletico Nicola Piro della Asd Tethis Chieti per gli eccellenti risultati raggiunti nel campo dell’atletica leggera.

Rilevante riconoscimento anche al vastese Stefano Comparelli premiato dal Sindaco di Chieti Ferrara per il suo impegno come dirigente Fitet-Federazione Italiana Tennistavolo e CONI e per la sua pluriennale attività sportiva svolta in favore dei giovani.

Lo stesso proprio recentemente, nell’annuale Festa CONI dello sport abruzzese aveva ricevuto dal Presidente del CONI Regionale Passacantando, un tributo legato ai risultati dell’associazione sportiva da lui guidata.

Premio nel campo della musica al maestro Giuliano Mazzoccante, direttore artistico del Teatro Marrucino.