L'autrice vastese Krisha Skies al Salone Internazionale del Libro di Torino

Si è concluso l'altro giorno uno degli eventi culturali più importanti in Italia, il Salone Internazionale del Libro di Torino, svoltosi dal 9 al 13 maggio.

Anche l’autrice vastese Krisha Skies è stata presente, presso lo stand della Casa editrice Words Edizioni, per il firmacopie del suo ultimo libro, “Wolf Lineage – Stirpe del Lupo”. Già vincitore nel 2022 dell’ambito Premio Watty e portato in anteprima cartacea al Salone di Torino proprio dalla Words Edizioni, in poche ore il libro è andato sold out, seguito dai volumi della dilogia di Requiem d’inverno e Requiem di primavera (retelling del mito di Ade e Persefone), sempre dell’autrice.

«L’esperienza del Salone del Libro di Torino - ha raccontato la Skies - è sempre meravigliosa. I lettori che vengono appositamente per farsi firmare i miei libri, per scattare una foto o potermi anche solo dare un abbraccio sono un’inestinguibile fonte di motivazione. Se poi questi incontri avvengono in una cornice speciale come quella del Salone, allora davvero non si può chiedere di meglio. Nei padiglioni allestiti splendidamente, tra gli stand dei grandi e piccoli editori, si respira un’aria magica per tutti gli amanti dei libri e non solo. Si tratta di un’esperienza da fare almeno una volta nella vita, sia come autori che come lettori».

Krisha Skies non è nuova a eventi culturali come il Salone del Libro di Torino, al quale aveva già partecipato insieme alla Casa editrice Horti di Giano per presentare il primo volume della sua saga urban fantasy “Dark Wings”. Oltre che nella prestigiosa vetrina del Salone, la Skies è stata presente in ben due edizioni del Festival del Romance Italiano di Milano, nel 2023 e lo scorso marzo, e presso il Salone del Libro “Napoli Città Libro” del 2023. Un bel traguardo per la scrittrice vastese che, dopo aver pubblicato quattro romanzi, nel 2017 ha esordito con lo pseudonimo di Krisha Skies come autrice di fantasy Young e New Adult con sfumature dark e romance sulla piattaforma Wattpad dove, prima di essere pubblicati per la Words Edizioni e per la Edizioni Horti di Giano, i suoi libri sono stati ai vertici delle classifiche. Con il suo “Wolf Lineage” la Skies, che ha conseguito nel 2023 un Master in tecniche narrative presso la prestigiosa Scuola Palomar, a Rovigo, ha raggiunto la sua dodicesima pubblicazione e punta a completare entro la fine del 2024 diversi progetti di scrittura.