Confindustria e Associazione Vastese della Stampa insieme per la valorizzazione del territorio

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Associazione Vastese della Stampa hanno rinforzato la loro collaborazione istituzionale con l’obiettivo di valorizzare le risorse culturali, informative, civili, economiche e istituzionali del territorio del Vastese.

In un recente incontro svoltosi nella sede dell’associazione Confindustria Abruzzo Medio Adriatico in corso Mazzini a Vasto, sono state poste le basi per una collaborazione strategica volta a valorizzare l’informazione economica e sociale del territorio di Vasto.

Hanno partecipato per Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Luigi Di Giosaffatte - direttore generale, Laura Federicis – coordinatore Area Relazioni Istituzionali e Comunicazione, Gianluca Ravasini - responsabile Sede di Vasto e per l'Associazione Vastese della Stampa il presidente Giampaolo Di Marco, il consigliere Luigi Spadaccini e il consigliere regionale dell’Ordine dei Giornalisti Giuseppe Galasso.

“Questa collaborazione - si legge in una nota - mira a promuovere la consapevolezza e la comprensione delle dinamiche economiche e sociali che insistono in un’area della nostra regione ricca di risorse culturali, civili, manifatturiere, turistiche ed ambientali. Attraverso questa iniziativa, entrambe le organizzazioni si impegnano a fornire informazioni accurate, tempestive e pertinenti per sostenere lo sviluppo economico e sociale della regione, valorizzando le tante attività portate avanti da imprese e società civile che danno lustro al territorio. Al contempo, tra le priorità c’è dare spazio ai giovani e alle numerose professionalità e risorse intellettuali della città e del suo hinterland, per favorire inclusione e progresso della società nel suo insieme”.+

“La nostra collaborazione con l’Associazione Vastese della Stampa rappresenta un passo importante verso la promozione di un’informazione più efficace nel territorio di Vasto”, ha dichiarato il direttore generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Luigi Di Giosaffatte – organizzazione che riunisce oltre mille realtà produttive e di servizi. “Crediamo fermamente che una comprensione più profonda delle questioni economiche e sociali sia fondamentale per il progresso della nostra regione”.

"Siamo entusiasti di questa collaborazione con Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Crediamo che un’adeguata sinergia tra soggetti istituzionali e libere associazioni contribuisca ad arricchire il dibattito e la formazione di un pensiero comunitario condiviso sin dal momento della creazione di idee e progetti”, ha affermato il presidente dell’Assostampa Vastese Giampaolo Di Marco.