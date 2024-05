"Linea Gustav - Le Vie della Pace", sabato l'inaugurazione del percorso cicloturistico

Sabato 18 maggio una pedalata simbolica percorrerà due tratti della Linea Gustav, in provincia di Chieti.

Partendo dal Cimitero di Guerra Moro River (Ortona) alle 9:30, in direzione sud e dal Cimitero di Guerra Sangro River (Torino di Sangro) in direzione nord, ciclisti e altri ospiti si ritroveranno al Village di Fossacesia Marina sulla Via Verde, per una celebrazione degli 80 anni di pace dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.



Alle 11:30 verrà illustrato nel dettaglio il progetto futuro che renderà la Linea Gustav un percorso di pace, cicloturismo e cammini.