San Salvo: "Missione Poesia"

La lettura e la poesia stanno coinvolgendo e rinarrando la città di San Salvo!

Un tripudio di iniziative e di eventi culturali, promossi dal Centro culturale Aldo Moro in collaborazione con Dafne ETS, stanno coinvolgendo la città ed i cittadini di San Salvo e dei centri vicini.

Il 16, il 17, il 18 ed il 19 maggio un gruppo di lettori e lettrici volontarie della Biblioteca comunale “Felicia Bartolotta Peppino Impastato” di San Salvo, guidati da Rosalba Verna che ha curato l’iniziativa della Guerrilla Reading, ha raggiunto i luoghi di vita dei sansalvesi leggendo ad alta voce testi letterari. Scopo dell’iniziativa è stato promuovere le letture come elemento di riconnessione dei legami sociali e di contrasto delle discriminazioni

A conclusione della Guerrilla l’Associazione Dafne ETS, in collaborazione con il Centro Culturale Aldo Moro della Città di San Salvo, ha dato il via al 1° Festival di Poesia. Inaugurato da Bruno Tognolini, scrittore e poeta che ha tenuto due incontri il 20 maggio: una lezione poetica a scuola con le classi 4^ e 5^ delle primarie dell’IO Mattioli in cui ha raccontato le rime e i ritmi nei libri, nei giochi e nel mondo, una lezione in Biblioteca aperta al pubblico. Un incontro partecipato ed emozionante quest’ultimo in cui il poeta ha presentato insieme a Raffaella Zaccagna, scrittrice e poetessa anche lei, la sua ultima creatura “Falaria”, edito di AnimaMundi Edizioni e disponibile presso la libreria “Molière Bistrot letterario” di San Salvo.

Sono 3 gli appuntamenti del Festival in programma questa settimana:

Giovedì 30 maggio ore 21 |Terrazza del Centro Culturale A. Moro di San Salvo

Presentazione del libro di poesie “Il corpo del vento” e incontro con l’autore Leandro Di Donato. Letture a cura di Laura Margherita Di Marco della Compagnia dei Merli Bianchi.

Leandro Di Donato ha una poetica viva, che invita alla riflessione sulla condizione umana nel nostro tempo e stimola l’impegno civile. Ha pubblicato nel 1978 la raccolta Parole dei miei giorni con le Edizioni Pan Arte di Firenze. Nel 1987 è stato inserito nell’antologia Voci nuove del parnaso abruzzese, Edizioni dell’Urbe, Roma, curata dal professor Vittoriano Esposito. È presente nell’antologia 4 Poeti abruzzesi, pubblicata nel 2004 dalle Edizioni Orizzonti Meridionali di Cosenza e ne“L’Orma lieve”, pubblicata nel 2011, dalle Edizioni Le Voci della Luna, di Sasso Marconi (BO). Nel 2006 ha pubblicato con le Edizioni del Leone, Venezia, la raccolta Le strade bianche, con la prefazione di Renato Minore. Il libro è entrato nelle grandi rose dei Premi Viareggio e Mondello e nelle rose finaliste dei Premi Ungaretti, Carducci, Biella e Gatto.

Il libro Il corpo del vento, 2021, Di Felice Edizioni, Martinsicuro (TE) è stato inserito nella prima rosa dei finalisti della XXXIII edizione del Premio Camaiore, scelti tra oltre 150 proposte.

Venerdì 1° giugno, ore 20.30 | Teatro del Centro Culturale A. Moro di San Salvo

Spettacolo "Vento di Grecale”, di e con Serena Zerri e Alberto Turra

Serena è poetessa e musicista finalista nazionale LIPS nel 2023. Narra storie di vita, spaccati sulla condizione umana, segmenti della società. Integra la sua ispirazione poetica con un linguaggio forte, fluido e colloquiale.

Serena Zerri e Alberto Turra portano in giro uno spettacolo di poesia con musica intimo, potente ed estremamente evocativo.

Lo spettacolo sarà preceduto da un momento di OPEN MIC: Microfono aperto al pubblico con possibilità di leggere testi letterario poesie per al massimo 3’, previa registrazione alla mail aldomoroeventigmail.com.

Sabato 2 Giugno, ore 10.00 |Biblioteca “Felicia Bartolotta Peppino Impastato” del Centro Culturale A. Moro di San Salvo

“Musica e Poesia”, incontro aperto al pubblico sull'intersezione tra poesia e musica; uno spazio dove chi ha piacere può esplorare la dimensione musicale dei propri testi oppure confrontarsi con Alberto - chitarrista di grande talento - sul lavoro del musicista in dialogo col poeta. Insomma: un evento che può incontrare l'interesse di poeti, poetesse musiciste e musicisti.

Per usare le parole di Filippo Capobianco, campione mondiale di poetry slam ospite nel mese di Marzo del Centro Culturale, un’occasione per “raccogliere le energie e i semini” piantati in questi ultimi mesi.

Vi consigliamo di seguirci e di partecipare!

Gli eventi sono realizzati nell’ambito di ‘Malala’ “Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura” – Bando “Alta Voce” 2021

Ill. Marzia Lamelza

Ph. Michela Margiotta