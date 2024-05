Gioia ed entusiasmo per il calcio: Amatori Sporting la certezza a San Salvo

Una weekend al cardiopalma per i simpatizzanti e tifosi del calcio a San Salvo. Roboante il passaggio in Eccellenza del San Salvo Calcio, rammarico per il secondo posto in finale per i Giovanissimi U15 Provinciale della Academy Sporting. Stratosferico risultato quello del Calcio a 5 dove si è riusciti ad ottenere la promozione in serie C2.

Per il calcio che “ forse” conta meno la città di San Salvo può contare su un gruppo di ragazzi che non si arrendono ad appendere gli scarpini al chiodo: AMATORI Sporting San Salvo! Con il passare degli anni, tra adii imposti dall’età anagrafica e quelli fisiologici di un sano gruppo, c’è stato un sano ricambio generazionale nel corso degli anni. Passano gli anni ma quei Sansalvesi Amatori del calcio, quelli dello Sporting San Salvo, rimangono campioni di vita e campioni di sport riuscendo a vincere anche quest’anno il campionato di appartenenza. Un gruppo che onora e rappresenta San Salvo calcistica, che vince dentro e fuori dal campo, che merita anche annualmente il premio disciplina. Lo Sporting San Salvo Amatori è una splendida realtà, nello sport: fiore all’occhiello di questa città.

Straordinari i risultati sportivi negli ultimi 5 anni ad oggi:

- Stagione 2017/18 campionato vinto perso la finale provinciale

• Stagione 2018/19: campionato vinto. Vinto coppa provinciale e coppa regionale

• Stagione 2019/20: 14 partire 14 vittorie ( campionato sospeso per COVID)

• Stagione 2021/22: 2ª classificata in campionato, perso in semifinale contro il Golfo in coppa provinciale

• Stagione 2022/23 campionato vinto perso in finale di coppa provinciale contro il Golfo

• Stagione 2023/24: campionato vinto

Questi risultati hanno permesso che nel 2023 lo Sporting è stata titolata come migliore squadra Amatoriale di Italia

Questa la rosa a disposizione quest’anno per Mister DIEGO DE SANTIS: RAMUNDI GIUSEPPE, NATALE CLAUDIO, CATALANO MATTIA, GAMMIERI CARLO, LANZA TIZIANO, MANES PATRIZIO, DE NINIS MASSIMO, DI LABIO DAVIDE, RAMUNDI NICOLA CLAUDIO, ROSSI CLEO, IALACCI VITALE, CIAVATTA DINO, CILLI NICOLINO, TORZI ANGELO, PERRUCCI TIBERIO, ROSSI EMILIANO, CARDARELLA SILVIO, CHECCHIA AURELIO, TRAVAGLINI LEO, SANTAMARIA GAETANO, CIERI ADAMO, BUCCIONE FLAVIO, POLLUTRI DANIELE, D'ADAMIO RICCARDO