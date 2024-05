“FilTrIAMO Rocca!”, uniti contro l’abbandono dei mozziconi di sigarette

Quale migliore data se non quella del 31 maggio, Giornata Mondiale senza Tabacco, per presentare una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigarette?

Non è solo una riflessione ma accade davvero… nel Paese di Roccaspinalveti dove, grazie a un rapporto sinergico - non nuovo - tra Amministrazione Comunale e Scuola (Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino - Carunchio), gli studenti hanno progettato e creato una vera e propria campagna di sensibilizzazione per la raccolta dei filtri delle sigarette.

E venerdì 31 maggio, alle ore 10:30, presso l’aula di informatica della sede scolastica di C.so Italia sarà possibile assistere all’evento di presentazione del progetto promosso dal Comune e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e vedere tutto ciò che gli alunni della scuola Secondaria di I grado (con la collaborazione dei bambini della pluriclasse 4^-5^ Primaria), guidati dalle docenti di Arte e Immagine, le prof. sse Marianna Forgione e Maria Chiara Mandarici, sono riusciti a realizzare in circa due mesi di attività grafiche, creative e di ricerca.

“Dall’ideazione dello slogan, alla creazione della mascotte della campagna, alla progettazione del “copione” di un video girato e montato dagli stessi ragazzi, alla realizzazione di adesivi ispirati alla Sticker Art dello Street Artist Clet Abraham, adesivi che sarà possibile vedere sui raccoglitori per mozziconi sparsi per il paese, fino alla progettazione e realizzazione della locandina dell’evento finale, in questo progetto a metà tra un Compito di Realtà e un progetto di Service Learning, tante sono state le competenze messe in campo.” affermano le docenti coinvolte “E tanti sono stati gli spunti di riflessione offerti: il rispetto dell’ambiente, l’Agenda 2030, il valore e il potere comunicativo di immagini, parole, suoni, il sentirsi Comunità, l’importanza del fare e fare insieme in vista di un obiettivo, l’amore e la cura per il proprio Paese”.

Ugualmente soddisfatta il sindaco di Roccaspinalveti, Claudia Fiore che insieme a tutta l’Amministrazione Comunale ha dato l’impulso per la realizzazione della Campagna di sensibilizzazione: “In questi anni abbiamo dimostrato di essere attenti alle tematiche ambientali, civiche e sociali e tante sono state le occasioni e le iniziative che abbiamo promosso, con Legambiente, con la Ecolan.” ha dichiarato “E questo evento rappresenta una ulteriore prova della nostra attenzione e sensibilità a temi improntati al rispetto dell’ambiente in cui viviamo e all’essere cittadini consapevoli”.

Appuntamento, dunque, a venerdì 31 maggio per prendere parte alla “dichiarazione d’amore” degli studenti e della Comunità di Roccaspinalveti al grido “FilTrIAMO Rocca!”.