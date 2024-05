Danni da peronospora: "Preoccupati della tenuta sociale delle nostre comunitÃ "

I sindaci abruzzesi chiedono tempi certi e immediati per gli aiuti alle aziende vitivinicole danneggiate dalle peronospora.

"Siamo molto preoccupati della tenuta sociale delle nostre comunità a causa dei ritardi nell'attivazione degli strumenti di sostegno alle aziende vitivinicole danneggiate dalle peronospora e delle altre imprese agricole in genere" ha dichiarato Angelo Radica, sindaco di Tollo, in occasione della conferenza stampa a Chieti nella sala consiliare della Provincia per illustrare le richieste al governo di tempi certi per gli aiuti alle aziende per i danni da peronospora.

Ad avanzare le richieste di sostegno sono anche i sindaci Lorenzo Di Sario (Canosa Sannita), Gabriele D'Angelo (Castel Frentano), Giovanni Mancini (Torre de' Passeri), Rosalina Di Giorgio (Pennapiedimonte), Oscar Pezzi (Alanno), Ernesto Salerni (Orsogna), Nicola Di Carlo (Pollutri), Catia Benarrivato (Arielli), Ernesto Graziani (Paglieta), Graziana Di Florio (Cupello), Diego Ferrara (Chieti), Vincenzo Muratelli (Altino), Luisa Russo (Francavilla al Mare), Raffaele Nasuti (Bomba), Fabio Caravaggio (Rocca San Giovanni), Raffaele Verratti (Sant'Eusanio del Sangro), Marcello Salerno (Ari), Chiara Trulli (Spoltore), Nicola Andreacola (Giuliano Teatino), Gianni Bellisario (Perano), Antonio Colonna (Carpineto Sinello), Renato Mariotti (Loreto Aprutino), Palmerino Fagnilli (Pizzoferrato), Mario Zulli (Gessopalena), Alessandro Monaco (Casacanditella), Massimo Tiberini (Casoli), Roberto Luciani (Ripa Teatina), Francesco Menna (Vasto), Angelo Piccoli (Montenerodomo), Giulio Borrelli (Atessa), Remo D'Alessandro (Poggiofiorito), Fabio Adezio (Miglianico), Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia), Piergiuseppe Mammarella (Vacri), Felice Novello (Montazzoli), Nicola Labbrozzi (Frisa), Francesco Seccia (Torrevecchia Teatina), Camillo D'Onofrio (Fara Filiorum Petri), Dario Marinelli (Roccamontepiano), Nicola De Laurentiis (Archi).

Qui il video della conferenza stampa