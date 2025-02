"Città che legge", titolo confermato per San Salvo

San Salvo è stata confermata nella lista della “Città che gegge”.

Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha premiato 900 comuni italiani impegnati nella promozione della lettura e nella valorizzazione del libro come strumento di crescita culturale e sociale.



"Questo prestigioso traguardo - si legge in una nota diramata dal Comune - evidenzia l’impegno costante della città nell’organizzare eventi, festival, rassegne che hanno richiamato l’attenzione di tanti amanti della lettura e incuriosito i non lettori. Sono state portate avanti iniziative congiunte con scuole, librerie, associazioni e Centro culturale, con lo scopo di promuovere la lettura con continuità, aderendo anche a grandi progetti nazionali.



L’inclusione di San Salvo tra le “città che leggono” non è frutto di un solo anno di attività ma un riconoscimento per un lavoro continuo. L’elenco viene aggiornato periodicamente ai fini di una eventuale cancellazione per il venir meno dei requisiti. San Salvo è stata confermata dimostrando di valere questo titolo".



Il sindaco, Emanuela De Nicolis, a tal riguardo dichiara: “Siamo orgogliosi di questa conferma. Da anni otteniamo questo riconoscimento che ci sprona a proseguire su questa strada e consolidare ulteriormente la nostra offerta culturale. Vogliamo rendere San Salvo un punto di riferimento per la lettura e la cultura a livello locale e regionale”.



Soddisfatta anche la consigliera delegata alla Cultura, Maria Travaglini: “Continueremo a lavorare per rendere la lettura sempre più accessibile a tutti, attraverso progetti innovativi, laboratori, presentazione di libri e iniziative che coinvolgano tutti i cittadini. Questo riconoscimento è segno di un proficuo impegno nostro e della città per una crescita culturale condivisa”.