Stefano Tacconi a Vasto Marina, ospite ad un incontro della Fondazione Padre Alberto Mileno

Appuntamento sabato 22 febbraio a Vasto Marina per l’evento “Trovare il Coraggio per fronteggiare i tiri della Vita“, su iniziativa della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS.

“Un’occasione imperdibile – si legge in una nota – per incontrare Stefano Tacconi, leggenda del calcio italiano, ex portiere della Juventus e della Nazionale. Un dialogo autentico su sfide, resilienza e coraggio, dentro e fuori dal campo“.

Nel corso dell’incontro Tacconi presenterà il suo libro “L’arte di parare” (Rizzoli Editore), un viaggio tra ricordi, vittorie e lezioni di vita.

L’appuntamento è in programma, dalle 10,30 di sabato 22 febbraio, nel Salone degli Aranci dell’Istituto San Francesco di Vasto Marina.

Interverranno: l’avvocato Giacomo Cerullo, segretario generale della Fondazione Mileno e il dottor Levino Del Monaco, medico fisiatra della stessa Fondazione. Moderatrice Marina Toscani.